Five Nights at Freddy's, annunciato il regista per il film Blumhouse

Blumhouse ha annunciato il nome di chi si occuperà della regia di Five Nights at Freddy's, adattamento cinematografico dell'omonimo videogame horror di grande successo. La produzione del film dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2023, secondo il comunicato ufficiale diffuso proprio dalla casa di produzione nelle ultime ore.

Sarà Emma Tammi a dirigere il film, basato sul lavoro del creatore del franchise videoludico Scott Cawthon:"Entrare nel mondo ricco e terrificante di Freddy's insieme a Scott Cawthon, Blumhouse e Creature Shop di Jim Henson è più che elettrizzante. Non vedo l'ora che il pubblico si immerga nel meraviglioso e selvaggio parco giochi che stiamo creando". Non sarà Chris Columbus a dirigere Freddy's, come sembrava potesse essere all'inizio.

Il videogame segue le vicende di una guardia di sicurezza notturna che inizia a lavorare al Freddy Fazbear's Pizza.

Mentre trascorre la sua prima notte al lavoro comprende che qualcosa non va quando gli animatronic che intrattengono i bambini durante il giorno diventano delle presenze inquietanti quando scende l'oscurità.



Il franchise videoludico di Freddy's include otto giochi principali; il più recente, Five Nights at Freddy's: Security Breach, è uscito nel 2021.

Sei giochi spin-off, cinque giochi creati dai fan e approvati da Cawthon oltre a dozzine di romanzi e graphic novel basati sulla serie.

Il film è stato posticipato più volte e le riprese di Freddy's dovevano iniziare nel 2021. Ora il progetto sembra tornato in carreggiata e sembra mancare davvero poco alla produzione.