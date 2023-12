Five Nights at Freddy's 2, quale potrebbe essere la trama del sequel

I numeri al box office di Five Nights at Freddy’s hanno reso la possibilità di un secondo capitolo qualcosa di estremamente concreto. Viste le indiscrezioni sempre crescenti, e dato quello che sappiamo, proviamo ad anticipare la trama del secondo film tratto dal franchise videoludico horror ideato da Scott Cawthon ormai quasi dieci anni fa.

Dopo aver riportato gli ultimi aggiornamenti sul possibile sequel di Five Nights at Freddy’s, approfondiamo la questione cercando di analizzare quello che già sappiamo a proposito della storia che potrebbe venire narrata nell’eventualità di un secondo lungometraggio.

Parlando della questione, la regista Emma Tammi ha rivelato a Variety: “Saremmo ansiosi di poter continuare a fare film ambientati in questo mondo, se ne avremo la possibilità e la fortuna. Questo film era legato al primo gioco, e probabilmente ci concentreremmo sul legare il secondo al secondo gioco, e così via. Ma potrebbe accadere qualsiasi cosa. Dovremo vedere”.

Se l’idea della filmmaker dovesse risultare corretta, dunque, potremmo non trovarci di fronte a un sequel, quanto, piuttosto, a un prequel: Five Nights at Freddy’ 2, infatti, è ambientato durante gli anni ’80 del secolo scorso e racconta della prima volta in cui i pupazzi animatronici sono stati impossessati.

Possiamo quindi anche prevedere l’assenza del protagonista del primo film, rimpiazzato da un altro personaggio presentato nei videogiochi, Jeremy, che durante un turno di notte alla pizzeria viene avvisato tramite una telefonata che i pupazzi si preparano a fare qualcosa di brutto.

In attesa di ufficialità riguardo il secondo film e di conoscere quali siano le reali intenzioni di produttori e sceneggiatori, vi lasciamo alla nostra recensione di Five Nights at Freddy’s.