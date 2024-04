Five Nights at Freddy's 2 è realtà! Di cosa parlerà il sequel?

Universal Pictures al CinemaCon ha ufficializzato il sequel del Five Nights at Freddy's uscito al cinema nel 2023. Un annuncio anticipato dalla foto condivisa da Jason Blum sui propri account social che mostra un dipendente del Jim Henson's Creature Shop al lavoro su alcuni dei personaggi che potrebbero essere presenti nel sequel.

Con un budget da 20 milioni di dollari, in gran parte destinati al Jim Henson's Creature Shop per gli animatronic, Five Nights at Freddy's ha attirato gran parte degli appassionati del videogioco, e nonostante le iniziali recensioni deludenti, il film è riuscito ad incassare quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo, garantendosi un seguito non così scontato alla vigilia.

Tra i personaggi che si notano nella nuova immagine pubblicata da Jason Blum, spiccano Mangle e Toy Bonnie, indizi di un'inclusione molto probabile di alcuni dei personaggi di Five Nights at Freddy's nel nuovo capitolo sul grande schermo.

Nel seguito del videogioco, gli animatronic vengono migliorati in vista della riapertura del 1987, in seguito agli eventi accaduti alla Freddy Fazbear's Pizza, sostituendo le versioni originali ormai logore dei personaggi di Fazbear Entertainment.

Attualmente, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul sequel del film ma vi terremo aggiornati nelle prossime settimane su eventuali sviluppi e novità.

