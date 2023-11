Five Nights at Freddy's 2: quando esce il sequel?

Che Five Nights at Freddy's potesse avere un sequel era quasi scritto nella pietra: la serie videoludica ha tantissimi appassionati in tutto il mondo ed era scontato pensare a un franchise anche cinematografico. Ma quando potrebbe uscire il secondo capitolo?

Prima che il film uscisse si parlava di un possibile sequel solo in caso di successo da parte del pubblico. Ora, il secondo weekend di Five Nights at Freddy's non è andato bene al box office, ma questo dopo un esordio che ha ampiamente ripagato i costi di produzione. Perciò da questo punto di vista un secondo capitolo è quasi certo.

Ricordiamo che al momento la Blumhouse non ha confermato il secondo capitolo, ma sembra quasi automatico visto il rapporto costi/benefici. Una ventina di milioni di dollari di budget e centotrenta incassati nei primi quattro giorni di programmazione.

Per provare a fare qualche previsione non possiamo nemmeno basarci sul primo film, che ha avuto diverse turbolenze produttive passando di mano a livello registico e impantanandosi per anni e anni. Ma i sequel di solito arrivano in meno tempo, perciò (sempre al netto dello sciopero degli attori, che ci auguriamo si concluda a breve), si potrebbe immaginare un Five Nights at Freddy's 2 per fine 2024 o inizio 2025, visto che il primo capitolo è stato girato in un tempo relativamente breve di circa due mesi, quindi se verrà confermato non si dovrà aspettare molto per un suo eventuale arrivo.

