Five Nights at Freddy's 2, pessime notizie dall'atteso sequel Blumhouse

Five Nights at Freddy's 2, nonostante i buoni risultati del primo film, potrebbe non arrivare sul grande schermo nei tempi auspicati dagli appassionati. Inizialmente si pensava ad una produzione imminente, ma il produttore esecutivo del titolo, Ryan Turek, ha smentito.

Subito dopo l'uscita in sala si era arrivati a chiedersi quando sarebbe uscito Five Nights at Freddy's 2, considerando che il successo del titolo aveva fatto pensare ad una rapida messa in produzione. Di recente il produttore Ryan Turek ha dichiarato:

"Il film ha fatto un grande successo ed ha ottenuto molti soldi, siamo contenti di tutto ciò. La regista Emma Tammi ha fatto davvero un gran bel lavoro, ma stiamo ancora aspettando prima di dare il semaforo verde. Vedremo. Stiamo ancora processando il tutto".

La casa di produzione Blumhouse ha ottenuto un grande successo economico con Five Nights at Freddy's, considerando che il film ha incassato 295 milioni di dollari, a fronte di soli 20 milioni di budget. Tutto questo va anche rapportato al grande calo al box-office del secondo week-end. Ma il riscontro totale ha più che soddisfatto la casa di produzione di Jason Blum.

La regista Emma Tammi ha confermato l'intenzione di voler realizzare più titoli della saga, al punto da dichiarare:

"Siamo entusiasti all'idea di poter fare più film di Five Nights at Freddy's. Il primo lungometraggio era legato con il primo gioco, e così vorremmo fare con il secondo. Ma vedremo come si svilupperà il tutto strada facendo. Ora come ora ogni cosa è ancora possibile".

Ricordiamo che Five Nights at Freddy's è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 2 novembre 2023.