Five Nights at Freddy's 2, novità sul sequel: quando uscirà?

Ci sono novità in merito all'uscita del sequel di Five Nights at Freddy's, l'horror Blumhouse basato sulla celebre serie di videogiochi survival ideata da Scott Cawthon nel 2014. Il successo del videogioco ha convinto Jason Blum ha produrre un film che ha aumentato la curiosità intorno al franchise. Ora è in cantiere un sequel.

L'ultimo rumor proveniente da Hollywood accenna ad una fase di sviluppo del progetto già ben avviata da parte di Blumhouse e Universal, con la regista Emma Tammi che potrebbe tornare dietro la macchina da presa per il seguito. Voci che smentiscono le pessime notizie su Five Nights at Freddy's di inizio anno.



A conferma dell'imminente produzione del film ci sono le parole della star Josh Hutcherson a Vanity Fair, che ha svelato la scelta di iniziare le riprese entro la fine del 2024.

Già prima dell'uscita del film, Emma Tammi aveva mostrato disponibilità nel tornare per un sequel:"Sarei assolutamente molto interessata a continuare costruendo storie in questo mondo, con questi personaggi di cui ora non solo sono innamorata, ma anche coinvolta. Mi piacerebbe vedere in che direzione vanno".



Tammi parlò anche della possibilità di includere più elementi del franchise videoludico nel film:"Siamo davvero entusiasti di incorporare più elementi della mitologia. In termini di franchise, se fossimo abbastanza fortunati da poter continuare a fare più film ne saremmo davvero entusiasti".

Recuperate su Everyeye la recensione di Five Nights at Freddy's, in attesa di ulteriori novità sul sequel.