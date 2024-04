Five Nights at Freddy's 2, la nascita degli animatronics del sequel nella nuova foto!

Mentre l'universo cinematografico di Five Nights at Freddy's è pronto a espandersi , Blumhouse rilascia alcuni aggiornamenti sul sequel dell'adattamento del popolare videogame con Josh Hutcherson!

Manca sempre meno all'inizio delle riprese di Five Nights at Freddy's 2 e la produzione è in fermento per tornare da Freddy Fazbear's Pizza. I lavori sono già iniziati come testimonia la piccola anteprima rilasciata dal produttore Jason Blum che svela ai fan il dietro le quinte della nascita degli animatronics, gli oscuri e inquietanti personaggi al centro della storia.

A crearli sono le mani di Jim Henson che nel suo Creature Shop ha già dato vita a Freddy Fazbear, Bonnie, Chica e Foxy, i personaggi meccanici del primo film: "Il Creature Shop di Jim Henson sta facendo di nuovo la sua magia! Non siamo sicuri su cosa stiano lavorando, ma sappiamo che sarà fantastico", scrive Blum su X (ex Twitter). Dopo aver alimentato gli incubi di tutti i giocatori del videogame, le mascotte animatroniche sembrano pronte a trasmettere quel terrore anche sul grande schermo nel sequel di Five Nights at Freddy's.

Ma cosa possiamo aspettarci dal nuovo adattamento della saga videoludica? Seguendo la linea dei videogiochi, il nuovo film Blumhouse del franchise potrebbe trattarsi di un prequel ambientato negli anni '80 con protagonista Jeremy, il primo "sfortunato" guardiano notturno.

