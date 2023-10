Five Nights at Freddy's 2 si farà? Cosa sappiamo sul sequel del film

Il fenomeno Five Nights at Freddy’s si è abbattuto anche sul mondo del cinema dopo aver sconvolto, a modo suo, il panorama videoludico. Visto il grande successo al botteghino del film horror già si parla di un sequel dell’opera diretta da Emma Tammi e della costituzione di una saga cinematografica. Scopriamo cosa sia già trapelato in proposito.

Mentre Five Nights at Freddy’s vola al box office, dimostrando la forza attrattiva del celebre franchise di videogiochi e la bontà dell’ottima scelta commerciale di far uscire il film nel periodo migliore per un horror, nell’ambiente e tra i fan già si parla della possibilità, a questo punto più che concreta, di realizzare almeno un sequel del film della regista di The Wind.

Sebbene sia ancora presto per poter parlare di trama o di data d’uscita di un eventuale nuovo capitolo, le intenzioni dei diretti interessati sembrano assolutamente chiare e, a seguito di questo in parte inatteso successo al box office, tali idee saranno probabilmente avallate dalla casa produttrice.

Queste le parole di Emma Tammi a Variety: “Siamo sicuramente intenzionati a continuare e a fare altri film in questo mondo, se dovessimo essere abbastanza fortunati da farlo. Questo era legato al primo gioco, e probabilmente ci concentreremo sul legare il secondo film al secondo gioco e così via. Potrebbe accadere di tutto. Dovremo vedere”.

In aggiunta a queste dichiarazioni, sappiamo che Matthew Lillard, interprete della pellicola, ha già annunciato di avere siglato un accordo per tre film con lo studio che sta dietro al progetto.

In attesa di capire quando e se verrà ufficializzato un sequel dell’horror, vi lasciamo alle prime recensioni di Five Nights at Freddy’s.