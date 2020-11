Five Nights at Freddy, le riprese del film partiranno ufficialmente nella primavera 2021

Le ultime notizie relative all'annunciato adattamento cinematografico del popolare videogioco Five Nights at Freddy's risalgono al 2018, quando il creatore del gioco e sceneggiatore del film, Scott Cawthorn, arrivava a dichiarare di "odiare la sua stesura dello script", intenzionato a ripartire da capo.

A giugno 2020, poi, Jason Blum della Blumhouse Productions arrivava ad aggiornare sul progetto, rivelando rapidi progressi e definendo poi a inizio novembre il titolo come "una grande sfida". Adesso è lo tesso Cawthorn a essere tornato a parlare del film, pubblicando un post via Reddit durante il passato fine settimana e prendendo in giro i fan circa "cattive notizie" sull'adattamento, rivelatesi in verità più che ottime.



Sì perché il creatore ha finalmente rivelato che il film di Five Nights at Freddy's inizierà ufficialmente la produzione nella primavera del 2021, il che significa che la sceneggiatura è finalmente pronta e valida tanto per Cawthorn quanto per Blum. Ha rivelato lo scrittore: "È divertente, è spaventoso e ha una grande storia centrale. È questa la sceneggiatura che utilizzeremo e inizieremo le riprese la prossima primavera".



Nel popolarissimo videogame originale, il giocatore interpreta una guardia di sicurezza notturna il quale deve sopravvivere cinque notti nel ristorante del titolo dove degli animatronics si aggirano indisturbati alla ricerca di vittime.