Five Night at Freddy's, il terrore sul volto di Josh Hutcherson nelle nuove immagini

Five Nights at Freddy’s si prepara a terrorizzare milioni di spettatori nei cinema di tutto il mondo dopo aver imperversato sulle piattaforme di gioco più svariate. Una nuova immagine dell’horror diretto da Emma Tammi, che ci mostrano tutto il terrore provato dai protagonisti, è stata intanto condivisa dalla casa produttrice Blumhouse.

Dopo avervi mostrato il nuovo e terrificante trailer di Five Nights at Freddy’s, torniamo a parlare del prodotto Blumhouse per mostrarvi la nuova immagine diffusa dalla casa di produzione per promuovere il film in uscita in Italia l’8 novembre 2023.

Nella foto si può vedere il protagonista Mike, interpretato da Josh Hutcherson, proteggere la sorellina Abby, impersonata da Piper Rubio, da una minaccia sconosciuta. Le facce terrorizzate dei due possono anticipare tanto degli orrori che dovranno affrontare in quella particolare scena e durante tutta la narrazione

La trama del film segue le vicende di Mike che si ritrova a lavorare come guardia notturna all’interno del locale abbandonato Freddy’s, trovandosi in questo modo connesso con gli omicidi avvenuti in quel posto decenni prima rispetto agli eventi raccontati nel film.

Mike si ritroverà quindi a lavorare nell’ex pizzeria, dovendosi confrontare con dei pupazzi animatronici che sembrano avere una propria volontà e, non avendo nessun altro a cui lasciarla si trova costretto a portare con sé sul posto di lavoro la sorellina.

In attesa di poter vedere nei cinema l’adattamento del celebre franchise, vi lasciamo a ulteriori immagini in anteprima di Five Nights at Freddy’s.