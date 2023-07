Five Night at Freddy's: nuova immagini dal set con protagonista il villain

Five Night at Freddy’s è pronto a terrorizzarci anche nella sua versione cinematografica. Mentre monta l’attesa per poter vedere se il film riuscirà a eguagliare il successo del videogioco, arrivano nuove immagini dei pupazzi animatronici dal set dell’opera di Emma Tammi.

Dopo avervi mostrato il primo trailer di Five Night at Freddy’s e impazienti di essere terrorizzati dalle verità nascoste nella pizzeria ormai chiusa di Freddy, vi riportiamo alcune nuove immagini dal set del film.

Nel set fotografico si possono vedere la regista Emma Tammi e l’attore Justin Michael Terry alle prese con il pupazzo del villain ricostruito con un’accuratezza che farà saltare dalla sedia i fan del videogioco (vi lasciamo in calce il link della fonte per visualizzare il set di foto completo).

La sinossi ufficiale del film recita: “Il terrificante fenomeno horror dei videogiochi diventa un evento cinematografico da brivido: Blumhouse porta Five Nights at Freddy’s sul grande schermo. Il film segue una guardia giurata problematica che inizia a lavora da Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare”.

Emma Tammi, regista e co-sceneggiatrice insieme al creatore del gioco, Scott Cawthon, sarà chiamata a dare vita ai bizzarri mostri del film per cercare di pareggiare i successi del videogioco o almeno di sfruttarne l’onda lunga.

In attesa di poter vedere il nuovo film Blumhouse, vi lasciamo a un’altra immagine che mostra l’ampiezza del set di Five Night at Freddy’s.