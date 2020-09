Five Eyes, Jason Statham e Guy Ritchie di nuovo insieme in uno spy movie

Dopo aver lavorato insieme in Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998) e Snatch - Lo strappo (2000), la coppia formata dal regista Guy Ritchie e dall'attore Jason Statham è pronta a riunirsi per un nuovo spy movie. Il titolo, come è stato annunciato ieri, sarà Five Eyes, e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di ottobre.

Il film ruota intorno al personaggio di Orson Fortune (Jason Statham), agente dell'MI6, che viene reclutato dalla Five Eyes, alleanza di intelligence globale, allo scopo di rintracciare e fermare la vendita di una nuova tecnologia di armi mortali che minaccia di scardinare l'ordine mondiale. Insieme all'esperta di high-tech della CIA Sarah Fidel, Fortune parte così per una missione in giro per il mondo, in cui dovrà sfruttare tutto il suo talento e le sue abilità per infiltrarsi all'interno della banda del miliardario trafficante d'armi Greg Simmonds.

La sceneggiatura di Five Eyes è scritta dallo stesso Guy Ritchie, insieme a Ivan Atkinson e Marn Davies (The Gentlemen). Dopo il debutto nel lungometraggio con Lock & Stock, Guy Ritchie ha diretto, tra gli altri titoli, Sherlock Holmes (2009), King Arthur - Il potere della spada (2017) e il live action Aladdin (2019). Jason Statham, invece, è apparso recentemente in Fast & Furious - Hobbs & Shaw (qui la nostra recensione).

Per altri approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione di Snacth - Lo strappo.