Fistful of Vengeance, sequel di Wu Assassins, è arrivato su Netflix: guardate il trailer!

I fan hanno atteso a lungo un rinnovo di Wu Assassins, celebre serie Netflix che si concentra sul mondo delle arti marziali, ma poi è arrivata una notizia inaspettata: lo show proseguirà con un lungometraggio, intitolato Fistful of Vengeance. Il film è arrivato il 17 Febbraio su Netflix.

A due giorni dall'arrivo sulla piattaforma, la pellicola ha già raggiunto il primo posto nella top ten USA, confermando non solo il successo di critica registrato dalla serie, ma anche di pubblico.

In Fistful of Vengeance il potente assassino Kai e i suoi amici Lu Xin e Tommy seguono un killer dalla Chinatown di San Francisco alla Thailandia con lo scopo di vendicare la morte di una persona cara. Questa caccia li porterà di fronte a vecchi nemici, un misterioso miliardario e un'antica forza mistica che vuole conquistando il mondo. Tra i personaggi principali di questo film d'azione ritroviamo Iko Uwais, Lewis Tan, Lawrence Kao e Pearl Thusi.

Secondo quanto riportato da Lewis Tan, "non è necessario aver visto la serie per vedere questo film". Infatti la volontà della produzione era di dare vita a una pellicola che potesse coinvolgere ancora una volta i fan più affezionati, ma anche quelli che non hanno mai visto Wu Assassins. Perché in fondo, come dice lo stesso Tan, la pellicola non racconta altro che una classica "storia di vendetta". Saranno riusciti nel loro intento? Potrete scoprirlo solo vedendo il film, ma noi vi diamo una nostra impressione nella recensione di Fistful of Vengeance.

Siete curiosi di saperne di più? Guardate il trailer in cima all'articolo!