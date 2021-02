Fistful of Vengeance, in arrivo il film stand-alone di Wu Assassins su Netflix

Stando a quanto comunicato da Variety e dal altri outlet, la serie Wu Assassins di Netflix proseguirà sulla piattaforma di streaming online con un lungometraggio stand-alone e inedito di 90 minuti intitolato Fistful of Vengeance, che avrà come protagonista principale sempre Iko Uwais (The Raid) nel ruolo di Kai Jin.

Stando a una fonte interna alla serie, questo non significa che lo show non possa tornare almeno per una seconda stagione, non ancora annunciata, o addirittura con un'altra storia a sé stante. Il film è comunque pronto per essere girato in Thailandia con i servizi di produzione forniti dalla Living Films.



Alla sceneggiatura troviamo Cameron Litvack, Jessica Chou e Yalun Tu, già tutti scrittori di diversi episodi della prima stagione della serie, mentre alla regia è stato confermato Roel Reiné, anche lui già regista di diversi episodi dello show. Nel cast ritroveremo anche Lewis Tan, Lawrence Kao e JuJu Chan Szeto, con l'aggiunta delle new entry Peal Thusi, Francesca Corney, Jason Tobin e Rhatha Phongam.



Wu Assassins combina dramma ed elementi soprannaturali per raccontare la storia di Kai Jin (Uwais), un uomo che diventa l'ultimo Assassino Wu scelto per radunare i poteri di un'antica triade e ristabilire l'equilibrio fra bene e male. Uwais ricoprirà anche il ruolo di produttore e capo coreografo per le arti marziali, nonché coordinatore per gli stuntmen che appariranno nella serie