Un fisico quantistico ha approvato i viaggi nel tempo di Avengers: Endgame

Qualche anno fa il cinema poteva permettersi qualche ingenuità di troppo: un pubblico generalmente meno preparato su argomenti di tipo scientifico anche abbastanza complessi non avrebbe mai notato un errore o un'incertezza. Discorso diverso con gli spettatori di oggi: lo sanno bene gli sceneggiatori di Avengers: Endgame.

Christopher Markus e Stephen McFeely hanno infatti raccontato di essersi confrontati con un fisico quantistico prima di far intraprendere agli Avengers quel po' di viaggi nel tempo che abbiamo potuto vedere nel film o di gestire il ritorno di Ant-Man dal regno quantico. Non solo: dopo questo corso accelerato di fisica quantistica i due autori hanno anche avuto da ridire su un vero classico.

"Ritorno al Futuro è una str*****a! [...] Se operi secondo le regole di Ritorno al Futuro, ogni volta che vai avanti e indietro nel tempo c'è un nuovo Casino di Biff. Quindi potete immaginare che se ogni volta creiamo un nuovo universo finiremmo a non andare da nessuna parte e non sapremmo risolverne neanche uno, perché cosa ha generato cosa? Tutti questi pensieri non ci aiutavano e ad un certo punto avemmo anche paura di non poter attuare quest'idea. [...] Il fisico alla fine ci disse: 'Probabilmente non funziona in quel modo, nonostante io ami quei film. Probabilmente funziona in questo modo. Sempre se funzionasse, perché ad oggi non funziona'" ha raccontato McFeely al Comic-Con.

Non scopriamo nulla di nuovo, d'altronde: il concetto di viaggio nel tempo visto in Ritorno al Futuro è stato smentito un bel po' di tempo fa, ma chi smetterebbe mai di amare le avventure di Doc e Marty per questo motivo? Markus e McFeely, comunque, sapevano che una simile ingenuità non sarebbe passata inosservata agli occhi dei loro fan.

I due autori di Avengers: Endgame hanno anche raccontato di aver scartato la scena della reunion tra Jane e Thor, nonché quella di un viaggio in auto di Wanda e Rocket.