First Reformed, primo trailer e poster ufficiale per il nuovo film di Paul Schrader

un primo trailer ufficiale e un poster per First Reformed , nuovo thriller drama a sfondo religioso diretto da) che vedrà protagonisti

Presentato in concorso lo scorso settembre alla 74° edizione della Mostra internazionale del Cinema di Venezia e scritto dallo stesso Schreder, First Reformed ruota attorno alla figura di Ernst Toller, un misterioso reverendo che vive in una piccola cittadina poco fuori New York. Quando questi viene avvicinato da Mary, una donna incinta che fatica a convivere con il marito, il quale sembra dare segni di squilibrio, Ernst rimane imbottigliato in una vicenda che lo costringerà a far riemergere il proprio passato, con il quale dovrà confrontarsi.



La A24 aveva precedentemente dichiarato: “Siamo entusiasti all’idea di poter lavorare con l’unico e inimitabile Paul Schrader a questo film ipnotico e provocatorio. First Reformed è insieme uno studio dell’intimità di un personaggio e uno sguardo profondi alle questioni universali del nostro tempo, il tutto filtrato dal viaggio personale e indimenticabile di un solo uomo”.



First Reformed vedrà nel cast anche Michael Gaston e Cedric the Entertainer, per un'uscita ancora a data da destinarsi, anche se prevista per l'anno attualmente in corso.