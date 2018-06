First Man: Ryan Gosling è Neil Armstrong nel primo trailer ufficiale

Universal Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di First Man, biopic su Neil Armstrong diretto da Damien Chazelle e con protagonista Ryan Gosling.

La pellicola segna la seconda collaborazione consecutiva tra il regista e l’attore canadese dopo lo straordinario successo ottenuto con La La Land (che è valso l’Oscar alla regia a Chazelle e la nomination al miglior attore per Gosling).

Scritto dal Premio Oscar Josh Singer (Il caso Spotlight), First Man è basato sulla biografia First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, scritta da James Hansen. Alla produzione troviamo Wyck Godfrey & Marty Bowen (The Twilight Saga, Colpa delle stelle) tramite la loro Temple Hill Entertainment, così come gli stessi Chazelle e Gosling. Isaac Klausner (Colpa delle stelle) è produttore esecutivo.

Nel ricchissimo cast del film troviamo anche Corey Stoll nei panni di Buzz Aldrin, Kyle Chandler in quelli di Deke Slayton, Jason Clarke nelle vesti di Ed White, Shea Whigham in quelle di Gus Grissom, Jon Bernthal nel ruolo di David Scott, Brian d'Arcy James come Joseph A. Walker e Pablo Schreiber nei panni di Jim Lovell. La DreamWorks ha co-finanziato il progetto.

La storia esplorerà ovviamente il dietro le quinte della celebre missione dell’Apollo 11, quella che portò allo sbarco del primo uomo sulla Luna. Il film è descritto come un viscerale racconto in prima persona che esplora il costo e i sacrifici – sia di Armstrong che di un’intera nazione – di una delle più pericolose missioni della storia dell’umanità.

First Man arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 12 ottobre, in piena stagione dei premi a Hollywood. riuscirà Chazelle a bissare il successo del suo film precedente? Su queste pagine potete visualizzare anche le prime immagini del film e il poster ufficiale.