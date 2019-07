First Man e non solo: la programmazione di Sky per la conquista della luna

Il prossimo 20 luglio saranno passati cinquant'anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna. "È un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l’Umanità" sono le parole rese immortali da Neil Armstrong in un giorno che cambiò il mondo per sempre. In occasione della ricorrenza Sky ha pensato a una programmazione speciale.

Sky Cinema Due propone nella serata di domenica 21 luglio il film First Man - Il primo uomo di Danien Chazelle (La La Land), permio Oscar per gli effetti speciali. Il film, lodato anche da Christopher Nolan nonostante gli incassi inferiori alle aspettative, ha per protagonista Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong e Claire Foy nel ruolo di sua moglie. First Man racconta la vita della coppia dopo la morte prematura della figlia, quando Armstrong, ingegnere aeronautico, trova la motivazione per partecipare all'addestramento del programma Gemini e successivamente alla missione Apollo con i colleghi Buzz Aldrin e Michael Collins.

Non mancheranno gli approfondimenti anche sul canale all news Sky TG24, che fino a sabato 20 propone filmati d'epoca e interviste a personaggi famosi come Sting, Pedro Almodovar, Dan Peterson, Oliver Stone, Ferzan Ozpetek, Francis Ford Coppola, che parleranno dei loro personali ricordi del 1969. La giornata del 20 sarà interamente dedicata all'anniversario dello sbarco, con uno speciale condotto da Alessio Viola in uno studio impreziosito da grafiche in realtà aumentata a simulare il suolo lunare.

Sky Arte propone (sabato 20 alle 21.15) il documentario Moon, scritto da Emanuela Audisio per la regia di Malina De Carlo, che illustrerà come è cambiato in questi cinquant'anni lo sguardo dell'uomo verso la Luna, nella vita quotidiana come nelle arti e nelle scienze.

Su Sky Sport, infine, nella giornata de 20 luglio andrà in onda L'uomo della domenica: Rivera sulla Luna, con Giorgio Porrà a raccontare il 1969 calcistico, con lo scudetto della Fiorentina, il Milan campione d'Europa e del Mondo e Gianni Rivera, primo italiano della storia, premiato col Pallone d'Oro.