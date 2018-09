First Man - Il Primo Uomo: la storia mai raccontata nella nuova featurette del film

Nella nuova featurette di First Man - Il Primo Uomo, atteso nuovo film di Damien Chazelle che vede Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong, il regista e gli attori ci spiegano perché il film esplorerà un lato della vicenda mai raccontato.

Potete trovare il video in calce alla notizia.

Basato sulla biografia First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, il film esplorerà il dietro le quinte della celebre missione dell’Apollo 11 che portò allo sbarco del primo uomo sulla Luna. La pellicola è descritta come un viscerale racconto in prima persona che esplora il costo e i sacrifici – sia di Armstrong che di un’intera nazione – di una delle più pericolose missioni della storia dell’umanità.

Gosling e Chazelle torneranno a collaborare dopo l'ottimo successo di La La Land. Scritto dal Premio Oscar Josh Singer (Il caso Spotlight), Il Primo Uomo è prodotto da Wick Godfrey e Marty Bowen (Saga di Twilight) con la loro Temple Hill Entertainment, insieme a Chazelle e Gosling, mentre Isaac Klausner ricopre il ruolo di produttore esecutivo.

Nel cast del film troviamo anche Claire Foy (The Crown) nei panni di Janet Shearon, la prima moglie di Armstrong, Corey Stoll (The Strain) nei panni di Buzz Aldrin, Kyle Chandler(Game Night) come Deke Slayton, Jason Clarke (Dawn of the Planet of the Apes) come Ed White, Shea Wigham (Kong: Skull Island) come Gus Grissom, Jon Bernthal(The Punisher) come David Scott, Brian d’Arcy James (Tredici) come Joseph A. Walker e Pablo Schreibercome Jim Lovell.

First Man - Il Primo Uomo uscirà nei cinema italiani il prossimo 31 ottobre.