First Man - Il Primo Uomo: le sequenze sulla luna sono state girate in IMAX

A quanto pare Damien Chazelle ha deciso di girare le sequenze sulla luna del suo ultimo film, First Man - Il Primo Uomo, direttamente in IMAX, dandoci un motivo in più per vedere la pellicola, se possibile, sul grande schermo adatto al formato.

In un video condiviso da Screen Rant, Imax ha messo a confronto le due versioni di una clip ambientata sulla luna. Come potete vedere, la seconda mostra un immagine più ampia del 26%, che sarà possibile osservare solamente nei cinema appositi. Quelli che opteranno per la visione standard, invece, dovranno accontentarsi delle sequenze "tagliate", che ragionevolmente però non andranno ad influire negativamente sull'esperienza visiva della pellicola. Potete trovare il video in calce alla notizia.

Basato sulla biografia First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, il film esplorerà il dietro le quinte della celebre missione dell’Apollo 11, quella che portò allo sbarco del primo uomo sulla Luna. La pellicola è descritta come un viscerale racconto in prima persona che esplora il costo e i sacrifici – sia di Armstrong che di un’intera nazione – di una delle più pericolose missioni della storia dell’umanità.

Il cast del film comprende anche Claire Foy (The Crown) nei panni di Janet Shearon, la prima moglie di Armstrong, Corey Stoll (The Strain) nei panni di Buzz Aldrin, Kyle Chandler(Game Night) come Deke Slayton, Jason Clarke (Dawn of the Planet of the Apes) come Ed White, Shea Wigham (Kong: Skull Island) come Gus Grissom, Jon Bernthal(The Punisher) come David Scott, Brian d’Arcy James (Tredici) come Joseph A. Walker e Pablo Schreibercome Jim Lovell.

First Man - Il Primo Uomo arriverà nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre.