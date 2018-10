First Man - Il primo uomo: gli ostacoli del viaggio spaziale nel nuovo video

Viaggiare nello spazio non è affatto facile ma per quanto impegnativo possa essere oggi, chissà come poteva esserlo nel 1969. E nell'ultimo video di First Man - il primo uomo, diffuso in queste ore, vediamo Neil Armstrong (Ryan Gosling) e il suo equipaggio mentre affrontano le problematiche di un viaggio spaziale.

A raccontarlo sono gli stessi protagonisti del film e Damien Chazelle. Il regista di La La Land torna a lavorare insieme a Ryan Gosling in First Man - il primo uomo, dopo il successo strepitoso del film precedente. Questo nuovo progetto è basato sulla biografia di James Hansen, First Man: A Life of Neil A. Armstrong, con una sceneggiatura scritta dal premio Oscar Josh Singer, ed è prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen con la Temple Hill Entertainment.

Ricchissimo il cast, che include Ryan Gosling, Claire Foy, Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Shea Whigham, Jon Bernthal, Brian d'Arcy James, Pablo Schreiber, Patrick Fugit, Cory Michael Smith, Lukas Haas e Christopher Abbott.

First Man - il primo uomo narra le vicende del primo essere umano ad aver messo piede sul territorio lunare, Neil Armstrong, con la missione Apollo 11, il 20 luglio 1969.

Il film uscirà nelle sale italiane dal prossimo 31 ottobre ed è stato scelto come titolo d'apertura dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia.