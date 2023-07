First Man, i figli di Armstrong hanno lodato la rappresentazione dei loro genitori!

Dopo il successo planetario di La La Land, Damien Chazelle si riaffida a Ryan Gosling per dare vita ad uno dei personaggi più importanti della storia del 900'. Neil Armstrong è stato rappresentato al cinema decine di volte ma mai, secondo i suoi figli, era stato raccontato così bene.

Il film, oltre a svelare la vita di Armstrong, racconta anche quella di sua moglie Janet, interpretata da Claire Foy. La pellicola, quindi, percorre la vita dell'astronauta dal momento in cui, come ingegnere si unisce al programma aereospaziale della NASA, fino alle effettive missioni che lo vedranno protagonista. Nel raccontare la storia dell'uomo, ovviamente, viene approfondito anche il valore che la sua famiglia avrà nelle sue scelte, compresa la figura della moglie.

Per First Man Damien Chazelle è stato lodato da Christopher Nolan che sembra aver apprezzato molto il modo in cui il regista è stato capace di rappresentare lo spazio e la sua infinità. Però, il più grande complimento è arrivato proprio dai figli di Armostrong, Mark e Rick. Entrambi hanno confessato come il ritratto fatto da Chazelle dei loro genitori sia il più fedele mai visto in un adattamento cinematografico. Insomma, nel corso della visione i due sembra abbiano rivisto alla perfezione il rapporto tra i loro genitori.

Se vi va di scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di First Man. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!