First Look EW di Keira Knightley come Fata Confetto ne Lo Schiaccianoci Disney

sarà lanella nuova versione live-action Disney de Lo Schiaccianoci . Adesso EW ci fa vedere un First Look di come apparirà l'attrice nella pellicola.

The Nutcracker and the Four Realms è il titolo originale del film e, oltre alla Knightley, il cast vede anche la presenza di Morgan Freeman, Mackenzie Foy e Helen Mirren; Lo Schiaccianoci arriverà al cinema il prossimo anno. Fino a quel momento, i fan dovranno accontentarsi di quanto arriverà pian, piano. E, infatti, iniziamo con queste nuove foto.

Il film è una riscrittura della classica favola e del balletto dallo stesso nome, Lo Schiaccianoci. La storia è stata raccontata un sacco di volte e ha già moltissimi fan nel mondo. Il film è a circa un anno dal release cinematografico ma la Disney ha già iniziato a spingere la campagna di marketing realizzando questo first look che vi proponiamo in galleria. Le immagini sono due e ritraggono sia Keira Knightley nei panni della Fata Confetto, che la Foy come Clara.

Mackenzie Foy ha lavorato in Interstellar e in The Twilight Saga Breaking Dawn Parte 2. Morgan Freeman sarà il padrino di Clara, mentre Helen Mirren sarà Madre Ginger. Il film si ispirerà alla fiaba originale, ma non resterà necessariamente fedele alla storia che tutti conosciamo.

Sinossi: "Il film live action è attualmente intitolato in originale The Nutcracker and the Four Realms ed è basato sulla storia originale del 1816 de Lo Schiaccianoci e il Re Topo, dove la protagonista Clara, dopo aver ricevuto in regalo per Natale uno schiaccianoci a forma di soldatino, si trova catapultata in un mondo fantastico. Dovrà quindi fronteggiare un esercito di roditori, capeggiato da un malvagio Re Topo a sette teste."

Siete curiosi?