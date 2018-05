First Ladies: Jennifer Aniston e Tig Notaro insieme nel nuovo film Netflix

Netflix ha annunciato oggi l’arrivo di First Ladies, suo nuovo film originale che avrà per protagoniste Jennifer Aniston e Tig Notaro alle prese con la presidenza degli Stati Uniti.

Fist Ladies racconterà infatti della prima donna Presidente degli Stati Uniti d’America interpretata da Jennifer Aniston e della sua first lady che avrà il volto della Notaro. Il film è scritto da quest’ultima insieme alla sua vera partner nella vita, Stephanie Allynne, con la Notaro anche produttrice della pellicola.

La Aniston sarà presto nelle sale statunitensi con il dramma bellico The Yellow Birds, al fianco di Alden Ehrenreich e Tye Sheridan, e successivamente comparirà nel musical Dumplin. Prossimamente, invece, sarà il volto principale dell’annunciata nuova serie comedy prodotta da Apple TV, dove apparirà al fianco di Reese Witherspoon.

Per quanto riguarda la Notaro, la celebre stand-up comedian è stata protagonista della serie semi-autobiografica One Mississippi, andata in onda per due stagione su Amazon Prime prima della sua definitiva cancellazione. La sua relazione con il colosso dello streaming Netflix prosegue dunque dopo lo speciale intitolato Tig Notaro Happy to Be Here, che verrà diffuso sulla piattaforma il prossimo 22 maggio. Dirigerà anche il prossimo special comedy Netflix con protagonista Ellen DeGeneres.

Al momento attuale non ci sono ancora dettagli su quando debutterà in streaming First Ladies. Di seguito, invece, potete leggere la breve sinossi del film.

Sinossi: First Ladies è una commedia a sfondo politico che parla della prima donna Presidente degli Stati Uniti d’America e di sua moglie, la First Lady. Quando Beverly e Kasey Nicholson si trasferiscono alla Casa Bianca, proveranno che dietro ogni grande donna… c’è un’altra grande donna.