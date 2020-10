Firewall, quando Harrison Ford chiese a Paul Bettany di colpirlo con forza sul set

Questa sera su Iris torna in onda Firewall - Accesso negato, adrenalinico thriller d'azione del 2006 con protagonisti Harrison Ford e Paul Bettany. Proprio i due attori sono stati protagonisti di un divertente siparietto avvenuto durante le riprese.

Parlando con MTV durante la promozione della pellicola, infatti, la ora star del Marvel Cinematic Universe raccontò della volta in cui Ford gli chiese di colpirlo con forza sullo stomaco, perché a quanto pare i suoi pugni non lo solleticavano nemmeno. "Harrison ha un genere tutto suo. È geniale in quello che fa. C'erano volte in cui lo colpivo nello stomaco e mi diceva: 'Potresti affondare un po' il colpo in modo che possa sentirlo e reagire?'", spiegò Bettany. "Siamo andati avanti così per un po' finché non mi è uscito un bel colpo e finalmente mi ha detto: 'Eccolo qua'. È stato il giorno più umiliante della mia vita."

"Mi sono divertito molto a girare le scene d'azione" commentò Ford sempre a MTV, paragonando il combattimento ad una danza coreografata. "E un po' di cerotti a fine giornata non hanno mai fatto male a nessuno."

A proposito della star di Indiana Jones, è notizia di qualche giorno fa che Ford reciterà al fianco di Ed Helmes in una nuova commedia targata STX. Per quanto riguarda Bettany, invece, vi ricordiamo che entro fine anno l'attore apparirà nella serie Marvel WandaVision con Elizabeth Olsen.