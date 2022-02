Firestarter, ecco il trailer accompagnato dalla "benedizione" di Stephen King

Le riprese di Firestarter sono terminate lo scorso luglio, e adesso arriva finalmente il trailer del remake targato Blumhouse tratto dal libro di Stephen King.

I protagonisti della pellicola sono Zac Efron e Sydney Lemmon, i cui personaggi tentano di nascondere il potere della figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong), che è dotata di pirocinesi, da un'oscura agenzia federale. Tuttavia il potere diventerà sempre più incontrollabile, fino a che proprio quest'ultimo rivelerà la posizione della famiglia a un agente che avrà il compito di andare a recuperare la bambina una volta per tutte.

Secondo quanto riportato dal produttore Jason Blum, dopo il film con Drew Barrymore del 1984, si era pensato per anni di realizzare un nuovo adattamento, ma si è aspettato fino al momento in cui non è stata messa insieme la squadra giusta per il progetto. Il film scritto da Scott Teems e diretto da Keith Thomas sarà molto diverso da quello degli anni '80, ma resterà comunque fedele al nucleo del romanzo, definito da Thomas molto "emotivo".

Il produttore ha rivelato che lo stesso King ha dato la sua benedizione al film. "Gli ho fatto vedere la pellicola e ne è stato soddisfatto", ha dichiarato Blum. "È stato generosissimo nella sua risposta e nei suoi commenti e ne sono stato tanto felice".

Ora non possiamo che goderci il trailer, insieme ad alcuni dettagli sul remake di Firestarter.