Firestarter: nuovi dettagli sul remake tratto da Stephen King

Nel corso di una recente intervista, Keith Thomas ha spiegato in che termini il suo remake di Firestarter differirà dal film precedentemente realizzato, ovvero il cult anni '80 L'incendiaria con Drew Barrymore protagonista e tratto sempre dal romanzo di Stephen King. La sua versione a quanto pare sarà molto più fedele alla base di partenza.

Nel corso di una chiacchierata con ComicBook.com, Thomas ha spiegato sul remake di Firestarter: "E' qualcosa che ho pensato a lungo, e sicuramente quando il progetto è arrivato sulla mia scrivania ero molto grato che lo script fosse di Scott Teems, che ha anche scritto il prossimo Halloween Kills, perché era davvero, davvero buono e molto ricco. Il materiale di partenza non è diverso, giusto? Voglio dire è lo stesso libro dal quale è stato poi tratto il film che hanno fatto. Ma quello che noi abbiamo appreso dal libro è diverso, ed è su questo particolare che ci siamo concentrati. Per me è stato come addentrarmi verso i suoi aspetti più emotivi. Scivolare nell'essere genitori e ci come questo possa sembrare, poi nel modo in cui si cresce un figlio, specialmente un figlio con abilità come queste. Era in questa direzione che spingeva lo script e ho pensato fosse qualcosa di un po' diverso dal film originale".

Thomas ha aggiunto: "Anche il libro è ricchissimo di suggestioni. C'è molto materiale che non è poi finito nel film originale. C'è anche altro che noi abbiamo usato per il nostro film. Allo stesso tempo per me è stato come - in termini del film che mi interessava fare - se ci fosse una qualità viscerale nella storia che non avevo visto nel film degli anni '80, una crudezza che credo sia nel libro e che certamente ho percepito e quella mi interessava. E fortunatamente anche gli altri la percepivano allo stesso modo. Non solo avremo dei grandi effetti speciali ma vedremo anche tutta la roba che Charlie è in grado di fare, che è divertente e cool, ma se fatta nel modo giusto non è così dark come The Vigil ma ne percepirete l'emotività".

The Vigil è il nuovo film di Keith Thomas in uscita in sala e on demand il 26 febbraio prossimo. Nel cast di Firestarter è appena entrato Michael Greyeyes.