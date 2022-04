Firestarter, John Carpenter ha composto la colonna sonora: ecco il primo brano!

Dopo la diffusione del trailer di Firestarter lodato da Stephen King, oggi arriva la notizia che il nuovo remake prodotto dalla Universal conterrà le musiche composte per l'occasione da John Carpenter, che sarà affiancato come sempre nell'ultimo periodo da Cody Carpenter e Daniel Davies, già con lui per la soundtrack degli ultimi Halloween.

Per Carpenter è un po' la chiusura di un cerchio, considerando che il regista sarebbe dovuto essere dietro la macchina da presa ai tempi del cult anni '80. Carpenter era impegnato all'epoca nella produzione de La Cosa, uscito nel 1982, ma il forte insuccesso della pellicola con Kurt Russell fece cambiare idea alla Universal che lo sostituì con Mark L. Lester, che alla fine diresse Fenomeni paranormali incontrollabili.

Firestarter: The Original Motion Picture Soundtrack sarà disponibile per l'ascolto nei principali store digitale a partire dal 13 maggio prossimo, con il primo brano già accessibile in streaming: Firestarter (End Titles), lo trovate nel widget posto in calce alla news.

"Si tratta della prima colonna sonora ufficiale che il team ha composto insieme al di fuori della serie Halloween e la loro ispirazione ed evoluzione come team creativo è sotto gli occhi di tutti. La colonna sonora di Firestarter utilizza alcuni dei migliori elementi del famoso repertorio musicale di John Carpenter e traccia nuovi emozionanti orizzonti".

I protagonisti della pellicola sono Zac Efron e Sydney Lemmon, i cui personaggi tentano di nascondere il potere della figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong), che è dotata di pirocinesi, da un'oscura agenzia federale. Tuttavia il potere diventerà sempre più incontrollabile, fino a che proprio quest'ultimo rivelerà la posizione della famiglia a un agente che avrà il compito di andare a recuperare la bambina una volta per tutte.

Nell'attesa che il film arrivi nelle sale, prossimamente, vi rimandiamo ai dettagli sul remake di Firestarter. Di seguito anche la copertina della soundtrack di Carpenter.