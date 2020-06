Firestar debutterà nel MCU: l'era dei mutanti è alle porte?

Per anni i fan Marvel hanno sperato in un reboot dell'universo mutante nel MCU, ma purtroppo i diritti cinematografici hanno sempre impedito alla divisione Disney di riappropriarsi dei suoi personaggi cartacei, almeno fino ad oggi.

Secondo quanto riportato da Daniel Richtman, i Marvel Studios sarebbero più che intenzionati a lanciare il personaggio di Firestar nelle prossime pellicole, anche se non è stato rivelato in quale farà la sua prima apparizione sul grande schermo.

Ai più la supereroina mutante è nota per il suo ruolo nella serie animata L'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici, in combatteva al fianco di Peter Parker e di Bobby Drake/ Uomo Ghiaccio. Tra i poteri di Angelica Jones la straordinaria capacità di generare e manipolare radiazioni a microonde, che le permettono di creare calore e fiamme intense e persino di volare. Nei fumetti ha avuto anche ruoli da protagonista nelle saghe Hellions, New Warriors, X-Men e persino negli Avengers e proprio questi ultimi potrebbero gettare le basi per il tanto atteso ponte tra MCU, 20th Century Studios e lo Spider-verse Sony.

Come e quando le strade e le storie possano intrecciarsi è ancora difficile dirlo, ma con la rivoluzione che attende il franchise con la Fase 4 l'introduzione di Starfire potrebbe essere uno dei tanti tasselli che contribuirà ad ampliare ulteriormente un universo già immenso.

Cosa ne pensate? In quale avventura pensate potrà fare il suo debutto Starfire? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per altri super-aggiornamenti.