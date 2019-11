Firenze da "preservare" nel nuovo esplosivo trailer di 6 Underground di Michael Bay

A poco più di un mese dalla release del film su Netflix, il servizio streaming ha pubblicato online un nuovo, esplosivo e divertente trailer ufficiale dell'attesissimo 6 Underground di Michael Bay, nuovo action originale che nel nuovo filmato si muove interamente a Firenze, cercando di preservarla dalla distruzione.

Per la sua prima incursione nel mondo dello streaming, l'amato e odiato regista Michael Bay ha riunito una squadra di duri e le solite numerose esplosioni del suo inconfondibile stile noto come "Bayhem" per un nuovo film d'azione a grande budget.

6 Underground è interpretato da Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins e Ben Hardy ed è stato scritto dagli autori di Deadpool Paul Wernick e Rhett Reese: la storia segue sei miliardari che si fingono morti e formano un team di vigilanti per sconfiggere dei pericolosi avversari come una squadra di azione d'élite.



Nel trailer si nota ancora di più la vena ironica tipica della scrittura degli sceneggiatori di Zombieland, per altro proprio in questi giorni nuovamente nelle sale cinematografiche con il divertente e riuscito Zombieland: Doppio Colpo diretto da Ruben Fleischer. Un anno decisamente ricco di progetti per i due.



