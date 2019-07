I Firefly nella locandina ufficiale di 3 From Hell: la distribuzione è molto particolare

Dopo l'opinabili e fin troppo anni '90 trailer ufficiale di 3 From Hell, atteso terzo capitolo delle avventure sadiche e sanguinolente dei Firefly dopo La Casa dei 1000 corpi e La Casa del Diavolo, ecco che adesso il nuovo film scritto e diretto da Rob Zombie torna a mostrarsi in un nuovo poster ufficiale.

A diffondere online la locandina ci hanno pensato la Lionsagate e la Saban Films, annunciando anche l'uscita nelle sale americane, che a quanto pare non sarà capillare e prolungata, visto che 3 From Hell sarà distribuito in circa 900 sale selezionate di tutto il paese soltanto il 16, 17 e 18 settembre prossimi. La produzione ha rimesso la distribuzione alla Fanthom Events, che si assicurerà di proiettare nelle sale la versione non censurata e con contenuti bonus unici e pensati esclusivamente per il cinema e per ognuna delle tre serate.



Il 16 settembre, infatti, gli spettatori americani potranno assistere a uno speciale video introduttivo con Rob Zombie, mentre i primi 50 spettatori di ogni cinema riceveranno il poster del film in esclusiva (fino a esaurimento scorte). Il 17 settembre verrà proiettato invece uno sguardo dietro le quinte di circa 30 minuti e dedicato ovviamente alla realizzazione del progetto. Il 18 sarà proiettato dopo la Casa del Diavolo.



3 From Hell non ha ancora una data d'uscita per il mercato italiano.