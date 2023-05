Firebrand, Jude Law sulla monarchia britannica:'La vedo come un teatro'

In Firebrand, Jude Law è Enrico VIII. Al suo fianco ha Alicia Vikander nei panni di Catherine Parr (il ruolo era stato affidato precedentemente a Michelle Williams). Dopo aver vissuto la monarchia sul grande schermo, l'attore ha risposto a qualche domanda proprio sulla Corona.

Non sarà stato semplice interpretare l'assassino di mogli Enrico VIII, ma per Jude Law si è trattato solo di teatro: "Per me è come il teatro. Non seguo molto la corona inglese - ha detto l'attore in conferenza stampa. Cannes - Sebbene questo capitolo della storia sia molto intrigante. Non sono tipo da pettegolezzi. Non ci trovo alcun interesse. Non mi piace il teetle-taddle, ma è straordinario guardare le foto e come si collegano a oggi - prosegue l'attore - ho sentito leggende sull'odore di marcio nelle stanze di Enrico VIII e che avrebbero usato olio di rose per coprire l'odore".

Firebrand, in concorso al Festival di Cannes, racconterà la storia dell'unica moglie sopravvissuta di Enrico VIII, Catherine Parr e della sua immensa forza che strizza l'occhio al movimento femminista. Nella pellicola, Jude Law interpreta Enrico VIII alle prese con gli ultimi istanti della sua vita. L'attore reciterà con Vikander anche in Origin of the Species, il nuovo film di Ron Howard presentato al Cannes Market.

Firebrand uscirà nei cinema italiani il 19 gennaio 2024.