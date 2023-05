Firebrand, Jude Law si è fatto creare un profumo maleodorante per recitare nel film!

Jude Law ha presentato a Cannes l'ultimo film nel quale ha recitato, Firebrand diretto da Karim Aïnouz, nel quale interpreta Enrico VIII d'Inghilterra. Il dramma in costume è liberamente tratto dal romanzo La mossa della regina di Elizabeth Fremantle. Per l'occasione, Law ha dichiarato di essersi rivolto ad un profumiere.

Nel film Alicia Vikander sostituisce Michelle Williams nel ruolo della consorte del re. E per cercare di interpretare al meglio il monarca, Law ha dichiarato di aver chiesto un'essenza che lo facesse puzzare come Enrico VIII:"Ho letto diversi report interessanti secondo cui si sentiva l'odore di Enrico a tre stanze di distanza. La sua gamba stava marcendo così tanto e la nascose con l'olio di rose. Ho pensato che avrebbe avuto un grande impatto se avessi avuto un odore terribile" ha spiegato l'attore in un'intervista.



Un profumiere ha realizzato per lui una disgustosa miscela di odori in maniera tale da ricreare in maniera più autentica l'olezzo del monarca, che negli ultimi anni della sua vita soffriva di caviglie gonfie e ulcere alle gambe:"Fa profumi meravigliosi e fa anche profumi orribili" ha dichiarato Law sull'esperto al quale si è rivolto "In qualche modo ha inventato questa straordinaria varietà di sangue, materia fecale e sudore".



Una puzza terribile confermata dallo stesso regista del film:"Quando Jude è arrivato sul set è stato semplicemente orribile. Inizialmente. L'ho usato in maniera molto sottile e ho pensato di usarlo io stesso. Ma poi è diventato una spray-fest".



Parlando di quell'epoca nobiliare, Jude Law ha dichiarato considerare la monarchia britannica come un teatro.