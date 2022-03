Firebrand: Alicia Vikander sostituisce Michelle Williams nel film su Catherine Parr

Mentre si parla del sequel di Tomb Raider, Alicia Vikander entra nel cast di un altro film: sostituirà infatti Michelle Williams in Firebrand, pellicola tratta dal romanzo storico bestseller di Elizabeth Fremantle Queen's Gambit. L'attrice interpreterà Catherine Parr, e avrà al suo fianco Jude Law nei panni di Enrico VIII.

Sappiamo tutti la storia delle mogli di Enrico VIII, e della loro triste fine. In effetti Parr fu la sesta e ultima di una lunga serie di donne che non sopravvissero mai al loro Re: una morì di parto, due furono cacciate e due decapitate. Dunque prendeva in sposo un uomo invecchiato senza sapere se gli sarebbe sopravvissuta. Questo thriller psicologico in arrivo racconta proprio l'ultimo matrimonio di Enrico VIII, ed entra nel personaggio di Catherine Parr, che con astuzia dovette cercare di mantenere la testa sulle spalle, portando avanti un piano segreto. La donna era infatti protestante, e con la crescita di violenze verso le persone che praticavano questa religione nel Paese, ha fatto di tutto per portare dalla sua parte il marito. E con grande astuzia, perché fu l'unica delle mogli a evitare l'esilio o la morte.

La pellicola è stata scritta da due ottime sceneggiatrici: Jessica Ashworth e Henrietta Ashworth di Killing Eve. Vikander, nota per The Danish Girl ed Ex Machina va a sostituire Michelle Williams che dovrebbe tornare presto al cinema con altri lavori. Deadline non riporta il motivo della sostituzione.