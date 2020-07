Fireball, il documentario di Werner Herzog sui meteoriti approda su Apple TV+

Nei giorni scorsi Apple TV+ ha annunciato che pubblicherà il nuovo documentario di Werner Herzog, Fireball, sulla propria piattaforma streaming. Il film racconta quanto le stelle cadenti, i meteoriti e altri corpi celesti abbiano avuto un forte impatto sulla Terra, influenzando il nostro modo di vivere e di pensare.

Fireball è il terzo llavoro che Herzog realizza in collaborazione con il geoscienziato Clive Oppenheimer, professore di vulcanologia all’Università di Cambridge. Questo è infatti già stato presente nel docufilm Incontri alla fine del mondo, candidato all’Oscar nel 2007, e poi in un altro documenatario di Netflix pubblicato nel 2016 intitolato Dentro l’inferno che, ha ottenuto una nomination agli Emmy. Proprio come successo per Fireball, anche questo progetto si è basato sulla forte interconnessione tra i fenomeni naturali e il loro grandissimo impatto sull'umanità.

Quando Variety ha annunciato il progetto di Fireball nel 2018 lo ha paragonato al Documentario Dentro l'inferno dicendo: "Ancora una volta andranno in giro i due insieme, questa volta visiteranno siti che forniscono varie informazioni su comete e meteoriti e li aiuteranno a capire cosa possono dirci sulle origini della vita sulla Terra".

In generale Apple TV+ pubblicizza scarsamente i suoi prodotti ma, siamo certi che varrà la pena vedere questo meraviglioso documentario. In quest'ultimo anno Warner Herzog è apparso in Star Wars: The Mandalorian al fianco di Baby Yoda, ottenendo uno straordinario successo. Cosa accadrà nella prossima stagione?