Fiocco rosa per Cameron Diaz: l'attrice è mamma a 47 anni

Per Cameron Diaz il 2020 è iniziato dando alla luce la piccola Raddix. L'attrice è diventata nei giorni scorsi madre, per la prima volta, all'età di 47 anni. Dopo aver comunicato la bella notizia su Instagram, ha però dichiarato di aver intenzione - insieme al marito, il musicista Benji Madden - di proteggere la privacy della bambina.

"Buon anno dai Madden!" recita il messaggio, diffuso anche da Madden, chitarrista e seconda voce dei Good Charlotte. "Siamo felici e grati di iniziare il nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha immediatamente conquistato i nostri cuori e completato la nostra famiglia. Siamo felicissimi di condividere la notizia, ma sentiamo anche l'istinto di proteggere la privacy della nostra piccola. Così non posteremo foto e non condivideremo altri dettagli, se non il fatto che è davvero, davvero carina! Dalla nostra famiglia a tutti voi, vi mandiamo il nostro affetto e i nostri migliori auguri per un felice anno nuovo e un felice decennio nuovo... saluti, Cameron & Benji."

Cameron Diaz si è fatta notare per la prima volta sul grande schermo recitando al fianco di Jim Carrey in The Mask, nel 1994. Ha recitato poi con registi del calibro di Danny Boyle (Una vita esagerata, 1997) e Terry Gilliam (Paura e delirio a Las Vegas, 1998), raggiungendo la fama mondiale con la commedia Tutti pazzi per Mary. Tra i suoi ultimi film c'è Sex Tape - Finiti in rete (leggi qui la nostra recensione), mentre, se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla recensione di Bad Teacher - Una cattiva maestra, altra commedia, datata 2011, con Cameron Diaz.