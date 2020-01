Finn Wolfhard sul trailer di Ghostbusters Legacy: 'Non avete visto praticamente nulla!'

Quanto emerge da una recente ospitata di Finn Wolfhard al podcast di Kevin Smith relativa all'attesissimo Ghostbusters: Legacy è semplice: quello che abbiamo visto nel primo e promettente trailer ufficiale del film di Jason Reitman è praticamente nulla rispetto alla portata del film in generale.

A diffondere il sospetto che quanto visto fosse solamente una minuscola parte del film è stato subito Smith, trovando poi conferma nella risposta del giovane interprete, che ha detto "che il punto del teaser trailer era proprio quello", continuando: "È molto superficiale. Ci sono delle piccole anticipazioni ma le cose davvero grandi non le hanno ancora mostrate". Ha poi parlando di Paul Rudd: "È un ragazzo simpaticissimo e amante dalla commedia. Vuole solo far ridere la gente. Ecco perché lo fa. Ed è uno dei miei attori preferiti".



Ha anche parlato degli effetti del film: "La cosa straordinaria è che ci sono un sacco di effetti pratici. E molti degli effetti che pensi essere in CGI non lo sono, ed è anche una delle cose che amo di più del progetto".



Protagonista della storia è una famiglia che si trasferisce in una cittadina di campagna dopo che la madre Callie (Carrie Coon) ha perso il lavoro. I figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) cominciano ad ambientarsi e a fare nuove amicizie, finché qualcosa di misterioso non scuote le fondamenta della cittadina di Summerville, nell'Oklahoma.



Per l'esperto Mr. Grooberson (Paul Rudd) è un fenomeno inspiegabile, non essendoci placche tettoniche o altro a motivare i terremoti nella zona sottostante, e quando i ragazzi mostrano all'adulto un vecchi reperto, questo lo riconosce come una trappola per fantasmi dei mitici Ghostbusters, dando il calcio d'inizio alla nuova generazione di Acchiappafantasmi.



Nel cast di Ghostbusters: Legacy ritroveremo anche tutto il cast originale, da Bill Murray e Dan Aykroyd fino a Sigourney Weaver, ma anche Bookeem Woodbine e Oliver Cooper per un'uscita prevista nelle sale americane il 10 luglio 2020.



Vi lasciamo all'analisi del trailer ufficiale di Ghostbusters: Legacy.