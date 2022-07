Finn Wolfhard, la star di Stranger Things regista dell'horror Hell of a Summer

La star di Stranger Things e IT, Finn Wolfhard, è pronto ad esordire nelle vesti di sceneggiatore e regista. Secondo quanto riporta Deadline, Wolfhard sarà co-regista, co-sceneggiatore nonché co-protagonista dell'horror Hell of a Summer, insieme a Billy Bryk. Il progetto è descritto come 'una commedia horror contemporanea'.

I dettagli della trama al momento rimangono ignoti. Wolfhard e Bryk hanno già lavorato insieme in Ghostbusters: Legacy, e reciteranno nel film insieme alla star di The White Lotus, Fred Hechinger. 30West si occuperà della produzione, che inizierà in Ontario, Canada, alla fine del mese. Tra i prossimi progetti in cantiere, Finn Wolfhard è nel cast di Pinocchio, il nuovo adattamento del libro di Carlo Collodi ideato da Guillermo del Toro.



"Sono così entusiasta di essere co-regista del mio primo lungometraggio. Ho la possibilità di lavorare con un cast e una troupe incredibili e lavorare con società come 30West e Aggregate è un vero sogno" ha dichiarato l'attore.

Tra i produttori del film anche Jason Bateman.



In passato Finn Wolfhard aveva parlato espressamente del suo desiderio di passare alla regia, unico motivo per il quale aveva iniziato a recitare:"Ecco perché volevo iniziare a recitare, perché volevo essere un regista e ho pensato che se avessi recitato avrei potuto fare molta esperienza sul set e imparare molto sul set divertendomi, allo stesso tempo... Sto scrivendo qualcosa ora che sto cercando di capire. È più uno schema. Sto ancora sviluppando atti e cose".



In relazione alla serie Netflix dei fratelli Duffer, Finn Wolfhard ha dichiarato che la stagione 4 di Stranger Things è come Harry Potter e supera qualsiasi immaginazione.