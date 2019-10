Finn Wolfhard e Mackenzie Davis nell'agghiacciante trailer ufficiale di The Turning

La Universal Pictures ha pubblicato online il primo trailer ufficiale di The Turning, nuovo horror dalle forti venatura psicologiche e dalle atmosfere tetre e venefiche diretto dall'apprezzata Floria Sigismondi e con protagonisti Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro, Blade Runner 2049) e Finn Wolfhard (Stranger Things).

The Turning racconta la storia di una ragazza (Mackenzie Davis) che viene assunta come tata per occuparsi di due orfani, uno di loro interpretato da Finn Wolfhard, che vivono in un inquietante edificio invaso dagli spiriti.



Il film è prodotto da Scott Bernstein, Roy Lee e John Middleton ed è atteso nelle sale americane il prossimo 25 gennaio 2020, mentre non si conosce ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano.



Finn Wolfhard è diventato famoso grazie al ruolo di Mike Wheeler nella serie Netflix, Stranger Things, recentemente rinnovata per una quarta e già attesissima stagione, probabilmente già in arrivo il prossimo anno. Lo abbiamo anche rivisto recetnemente in IT: Capitolo Due di Andres Muschietti nei panni di uno dei componenti del Club dei Perdenti, Richie Tozier.



Per Floria Sigismondi, artista italo-canadese, si tratta del secondo lungometraggio diretto in carriera dopo l'esordio nel 2010 con The Runaways, con protagoniste Kristen Stewart e Dakota Fanning. È però meglio nota e applaudita per la regia di diversi episodio di The Handmaid's Tale.