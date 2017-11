Finn è il protagonista del nuovo spot tv di Star Wars: Gli Ultimi Jedi!

Lofuggitivo, votato allaconosciuto col nome diè il protagonista del nuovo spot tv promozionale di Episodio VIII della nuova trilogia di. Date un'occhiata!

Lo abbiamo lasciato dentro una capsula curativa in Star Wars: Il Risveglio della Forza e Finn, che sarà uno dei protagonisti del capitolo ottavo della trilogia attuale di Star Wars, nel nuovo spot televisivo non solo si risveglia, ma chiede subito della sua amica Rey! Del resto i due hanno sviluppato un'affezione piuttosto profonda l'uno per l'altra nel corso della pellicola diretta da J.J. Abrams, Episodio VII.

Portato alla base di D'Qar per essere curato dalle ferite riportate durante lo scontro con Kylo Ren (Adam Driver), Finn (John Boyega), era ancora incosciente quando vediamo Rey (Daisy Ridley), andare alla ricerca di Luke Skywalker (Mark Hamill), con Chewie.

Ora vediamo invece cosa succede a Finn quando si sveglia dalla capsula che lo ha curato. Guardate pure lo spot e diteci cosa ne pensate nei commenti!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, arriverà in Italia con due giorni di anticipo rispetto alla programmazione statunitense: potremo vederlo a partire dal 13 dicembre, tra meno di un mese tutti pronti?