Finn e Poe: in un'intervista i due protagonisti dell'Episodio IX sono stremati

È passata meno di una settimana dal debutto di Star Wars: L'ascesa di Skywalker nei cinema e il nono capitolo di George Lucas domina i box office italiani. Adesso che finalmente lo stress della premiere inizia a scemare, quello per le interviste non accenna a diminuire, come testimonia il bizzarro video postato da Oscar Isaac.

Al breve video (in calce) è allegata la seguente didascalia: "In nostra difesa, è stata una settimana di interviste continue e stiamo iniziando a perdere colpi."

Ed infatti Isaac e il collega John Boyega sembrano davvero esausti, ma del resto chi non lo sarebbe dopo aver salvato l'universo? Per i due attori, così come per Daisy Ridley e J.J. Abrams, le ultime settimane devono essere state estremamente dense d'impegni ed interviste tanto che, a quella che è plausibile essere l'ennesima domanda sulla loro scena preferita nell'Episodio IX, i due protagonisti riescono a stendo a proferire parola.

I messaggi d'affetto dei fan, come spesso accade, sono stati la parte migliore dell'intervista: tra un "siete fantastici" e "vogliamo altre scene con Poe e Finn" l'amore del pubblico per la saga ormai quarantennale è palpabile e, che sia piaciuto o meno, le passione e dedizione del cast verso il capitolo conclusivo della trilogia sequel sono innegabili.

Persino Abrams ha recitato in un cammeo, lasciando il segno in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il cui cofanetto home video è già preordinabile.