Finn, Poe e Chewie in missione nelle foto dal set di Star Wars IX

Su Twitter sono comparse alcune nuove foto dal set di Star Wars - Episodio IX che ci permettono di poter dare un primo sguardo ai personaggi di Finn, Poe Dameron e Chewbacca pronti per una nuova avventura. Con J.J. Abrams che ha sostituito Colin Trevorrow, inizialmente designato per la regia, i fan devono aspettarsi come sempre massima segretezza.

D'altronde questo è lo standard tenuto da tutti i progetti di Abrams e di Star Wars. Fu lo stesso specialmente con Il Risveglio della Forza. In ogni caso dei passi avanti ci sono stati con l'annuncio da parte di LucasFilm del cast che prenderà parte al nono episodio della saga principale.

The Sun ha svelato nelle ultime ore diverse foto che ritraggono tre personaggi principali di SW sul set, pronti ad affrontare nuove minacce.

Il motivo dei loro viaggi ovviamente è ancora ignoto ma pare abbastanza chiaro che saranno accompagnati da altri membri della Resistenza.

Star Wars - Episodio IX è diretto da J.J. Abrams e comprende nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomie Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams e Carrie Fisher grazie a sequenze inedite de Il Risveglio della Forza.

Scritto da J.J. Abrams e Chris Terrio, Star Wars - Episodio IX uscirà nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2019, prodotto da LucasFilm e Bad Robot Productions, con la distribuzione affidata a Walt Disney Studios Motion Pictures.