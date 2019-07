Finn Cole di Peaky Blinders si aggiunge al cast di Fast & Furious 9

New entry di grido nel cast di Fast & Furious 9. Al cast del film si è infatti aggiunto Finn Cole, attore britannico noto per aver interpretato il ruolo di Michael Gray nella nota serie tv Peaky Blinders.

Finn Cole non è l'unico nuovo arrivato nella famiglia di Fast & Furious: insieme a lui sono infatti stati annunciati i nomi di Vinnie Bennett e Anna Sawai. Il primo è noto per aver recitato con Scarlett Johansson in Ghost in the Shell del 2016, oltre che nella serie The Shannara Chronichles dello stesso anno; Sawai ha invece fatto parte del cast di Ninja Assassin, del 2009.

Dietro la macchina da presa farà ritorno Justin Lin, che ha già diretto i capitoli dal tre al sei della nota saga action. Vin Diesel tornerà a ricoprire il suo storico ruolo, mentre del cast faranno parte anche Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel e Ludacris. Le riprese di Fast & Furious 9 sono già cominciate e l'uscita del film è prevista per il 2020, con un ulteriore sequel già in programma.

Non tutti gli addetti ai lavori sembrano essere grandi fan della serie: recentemente infatti Dave Bautista, uno che di film d'azione se ne intende, ha aspramente criticato la saga dichiarando senza troppi giri di parole che non vi prenderebbe parte per alcun motivo.