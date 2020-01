Ecco Finn e Chewbe nel video backstage di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

John Boyega posta su Instagram un breve filmato insieme a Chewbacca. I due eroi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker sono pronti per la missione e sorridono insieme alla telecamera.

Mentre The Rise of Skywalker supera i 500 milioni di incasso al botteghino, John Boyega si lascia andare alla nostalgia e posta su Instagram un ricordo dell'avventura vissuta sul set.

Finn e Chewbacca si lanciano in una missione segreta sin dalle prime scene del film, e ora possiamo vedere i due attori in un momento di pausa prima delle riprese. A dire il vero, come dichiara lo stesso Boyega, la produzione aveva vietato agli attori di fare video sul set, probabilmente per scongiurare la diffusione di possibili spoiler. Ora che la pellicola è uscita ormai da un pezzo, l'attore ammette di aver trasgredito e ora possiamo vedere i risultati.

Nel filmato l'attore esclama: "Hanno detto che non dovremmo filmare sul set, ma sapete cosa vi dico? Non mi interessa! ", per poi rivolgersi a Joonas Suotamo, con indosso il costume di Chewbacca. Il compagno di viaggio annuisce e si esprime nei tipici versi del wookie. Suotamo ha commentato su Instagram il video con: "Haha, questo me l'ero scordato. Classica scena di ribellione".

Boyega aveva anticipato che in futuro avrebbe condiviso contenuti riguardanti il backstage del film con cadenza settimanale, e il primo post sarebbe proprio dovuto essere qualcosa riguardante "Me e il tizio peloso mentre infrangiamo le regole". La promessa è stata mantenuta.

Intanto anche l'attore che interpreta Kylo Ren è ritornato in Star Wars in un video comico del SNL.