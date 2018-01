Finite ufficialmente le riprese del film dedicato a Venom

Dopo tante foto e video dal set, sono ufficialmente terminate le riprese di Venom di. Lo annuncia il suo protagonista,, con un post suche noi vi mostriamo comodamente dopo il salto.

"Eddie Brock è un personaggio incredibile. E' reale, autentico, divertente ma anche amareggiato ed una persona che ha commesso degli errori in passato. Vedere Tom dargli vita... è come essere in una master class, vedendolo recitare ogni giorno, prendendosi una buona dose di rischi perchè ama il personaggio." aveva spiegato in una recente intervista il produttore Matt Tolmach "Sin dal primo giorno che lo abbiamo incontrato, io e Avi Arad... Tom crede fermamente nel personaggio e lo spinge in posti in cui noi comuni mortali non ci aspetteremmo. Lui ci ha detto 'se lo farò, dovrò fare in modo che gli renderemo giustizia'. Perché l'amore che i fan hanno per questo personaggio è immenso, e lui lo condivide con loro. E' veramente eccitante".

Oltre ad Hardy vedremo nel cast Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate e Woody Harrelson. Il film non dovrebbe essere ambientato nel Marvel Cinematic Universe, seppur 'tecnicamente' legato a Spider-Man: Homecoming (infatti è rumoreggiato un cameo di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker).

La pellicola dedicata al personaggio di Venom arriverà nei cinema americani ad ottobre.