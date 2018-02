Finest Kind: nel cast ci saranno Jake Gyllenhaal, Ansel Elgort e Zendaya!

(Brokeback Mountain),(Baby Driver) e(Spider-Man: Homecoming) sono stati scelti per far parte del nuovo film del regista premio Oscar Brian Helgeland (L.A. Confidential), il thriller dal titolo

Finest Kind sarà prodotto da Gary Foster (Denial, The Soloist, Sleepless a Seattle) e Russ Krasnoff (Denial, The Soloist) con Krasnoff / Foster Entertainment, Dan Friedkin e Bradley Thomas della Imperative Entertainment e Gyllenhaal e Riva Marker produrranno per la Nine Stories. 30WEST finanzia la pellicola e la STXinternational, una divisione di STX Entertainment, gestirà la distribuzione internazionale del film e lo presenterà agli acquirenti al ​​prossimo European Film Market. STXinternational distribuirà direttamente il film nel Regno Unito e in Irlanda.

Finest Kind è un thriller che parla di due fratelli (Gyllenhaal ed Elgort) che firmano un pericoloso accordo con un sindacato criminale che li attira nei bassifondi di Boston. Man mano che le pressioni aumentano, iniziano a dover essere fatti anche dei sacrifici e i legami - tra fratello e fratello e tra padre e figli - vengono messi alla prova.

Il produttore Gary Foster ha dichiarato: "Brian e io sogniamo di realizzare questo film insieme da molto tempo. La visione da regista di Brian e la sceneggiatura, potente, che attinge alle sue esperienze di ragazzo vissuto nella pericolosa città del New Bedfrod, chiamata Mass, ha attratto un cast stellare guidato da Jake, Ansel e Zendaya. Non potrei essere più entusiasta! "

David Kosse, Presidente di STXinternational, ha dichiarato: "Tornare al lavoro con Imperative e 30WEST è un'altra grande opportunità per portare prodotti di qualità sul mercato internazionale. Brian Helgeland è il regista perfetto per catturare la grinta e l'emozione di questo cast fenomenale. È una grande collaborazione a tutti i livelli e non potrei essere più contento di lavorare con un gruppo così esaltante".