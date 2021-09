Finch, ecco il trailer ufficiale del film post apocalittico con Tom Hanks!

Dopo aver diffuso ieri il poster ufficiale di Finch, Apple TV+ è tornata ad anticipare il promettente sci-fi con protagonista Tom Hanks tramite un trailer della durata di quasi 3 minuti.

Descritto come una potente e commovente avventura che coinvolge un'improbabile famiglia formata da un uomo, un robot e un cane, il film vede Hanks nei panni di Finch un ingegnere di robotica tra i pochi sopravvissuti a un cataclisma solare che ha trasformato il mondo in una landa desolata. Vivendo in un bunker sotterraneo da un decennio, Finch ha costruito un mondo tutto suo che condivide con il suo cane, Goodyear, e un robot per vegliare su di lui quando è occupato a fare altro.

Mentre il trio si imbarca in un pericoloso viaggio nel desolato ovest americano, Finch si sforza di mostrare alla sua creazione, che si fa chiamare Jeff, la gioia e la meraviglia di cosa significa essere vivi. Il loro viaggio è lastricato sia di sfide che di umorismo, poiché per Finch è difficile fare andare d'accordo Jeff e Goodyear mentre cerca di gestire i pericoli del nuovo mondo.

Finch è diretto da Miguel Sapochnick, regista di Repo Men e veterano di Game of Thrones (di cui ha diretto episodi acclamati come Aspra Dimora e La Battaglia dei Bastardi) a cui è stata affidata la realizzazione della serie spin-off House of the Dragon incentrata sui Targaryen in arrivo nel 2022.

L'uscita è fissata al 5 novembre in streaming su Apple TV+.