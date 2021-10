Finch, il film post apocalittico con Tom Hanks arriva su Apple TV+: ecco quando

Dopo aver rilasciato il primo trailer di Finch, Apple TV+ ha rivelato anche la data d'uscita del film post-apocalittico con Tom Hanks. Non bisognerà attendere ancora molto, infatti la storia di questa particolare famiglia composta da un uomo ed un robot debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 5 novembre.

Finch racconta la storia di un ingegnere che sopravvissuto ad un terribile cataclisma, vive in un bunker sotterraneo da ormai decennio, in compagnia del suo cane Goodyear, e di un robot che ha il compito di occuparsi di questo suo amico a 4 zampe quando lui è impegnato in altre attività. L'uomo ormai privo di qualsiasi altro contatto con la sua specie, decide di mostrare ai suoi compagni di viaggio quanto la vita possa essere straordinaria.

Il nuovo mondo desolato e pieno di pericoli è ben visibile nel poster di Finch, ma il protagonista fa tutto ciò che è nelle sue possibilità per proteggere questa sua particolare famiglia dalle molteplici insidie che circondano il loro viaggio nell'ovest.

Finch è diretto da Miguel Sapochnick, celebre regista di Game of Thrones noto anche per Repo Men. Le riprese della pellicola con Tom Hanks si sono concluse già da diverso tempo, i lavori sono infatti terminati nel 2019 ma, come molte altre produzioni, anche questa ha subito notevoli ritardi per via della pandemia.