Finalmente Sposi: il film con gli Arteteca è al cinema! Ecco trailer e clip promo!

è il film diretto da Lello Arena con. Dopo il successo di Vita, Cuore Battito, torna il duo comico conosciuto col nome di Arteteca. La pellicola è attualmente in programmazione al cinema.

Finalmente Sposi parla di Enzo e Monica che, dopo un momento di popolarità "flash", ottenuto per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. O meglio, è Monica che decide di sposarsi. Enzo infatti, fino a quel momento, non pensa che a far progredire la sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile.

Monica sogna, come fa generalmente ogni ragazza, un matrimonio meravilgioso. Tutto deve essere perfetto ma, lo sappiamo, le cose speciali sono quelle che costano di più... Monica è al comando, decide tutto lei: a partire dall'abito da sposa, al ristorante, alle bomboniere, alla location del viaggio di nozze, fino all'arredamento per la casa!

Enzo, dopo un'analisi accurata del bilancio familiare, valuta che, con una buona dose di sacrifici, entro cinque anni riusciranno a pagare tutti i debiti a cui li costringerà, per forza di cose, il finanziamento che dovranno richiedere. Purtroppo però, a pochi giorni dal matrimonio, la coppia riceve la notizia che il centro commerciale dove lavorano, a breve chiuderà.

Monica se ne infischia perché la brutta notizia non deve rovinare il giorno più bello della sua vita! Tuttavia, finiti i festeggiamenti, i due neo sposini, invece di partire per il viaggio di nozze a Miami, si vedono purtroppo costretti a prendere un bus destinazione Wolfsburg: lì troveranno Ciro, il cugino di Enzo, che li aiuterà a trovare il futuro che la loro - pur amata - città non può garantire.

Finalmente Sposi è in programmazione nelle sale italiane!