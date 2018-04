Finalmente online il trailer ufficiale di Fahrenheit 451, il film in cui si bruciano libri

La HBO Films ha pubblicato online il trailer ufficiale di Fahrenheit 451, con Michael B. Jordan (Black Panther, Creed) e Michael Shannon (Man of Steel). Il film sarà presentato in anteprima su HBO, il 19 maggio alle 20:00. Date uno sguardo al trailer!

Diretto da Ramin Bahrani (99 Case) e scritto da Bahrani & Amir Naderi (Vegas: Basato su una storia vera), Fahrenheit 451 è una pellicola che prende spunto dal romanzo classico di Ray Bradbury dallo stesso titolo. Nella storia si parla dei media che, nel futuro, sono diventati una sorta di oppiaceo per la popolazione; inoltre l'intera storia dell'umanità viene riscritta e i "pompieri" hanno un compito: bruciare i libri.

Jordan interpreta il ruolo di Montag, un giovane vigile del fuoco che abbandona il suo "mondo" e lotta per riconquistare la propria umanità confrontandosi e combattendo colui che era stato il suo mentore, il capitano dei pompieri Beatty, interpretato da Shannon. Sofia Boutella (la Mummia, Kingsman: The Secret Service) interpreta Clarisse, un informatrice intrappolata tra gli interessi - in contrasto - di Montag e Beatty.

Il cast conta tra i suoi membri anche Lilly Singh (Bad Moms) nei panni di Raven, una giornalista di tabloid che lavora con i vigili del fuoco per diffondere la propaganda del ministero, trasmettendo ai suoi fan i raid brucia-libri.

Il film è stato girato a Toronto. Il team al lavoro dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Kramer Morgenthau, l'ASC, lo scenografo Mark Digby, il costumista Meghan Kasperlik, l'editore Alex Hall e i compositori Matteo Zingales e Antony Partos.

Fahrenheit 451 è una pellicola presentata dalla HBO Films.